В Докшицком районе в лесу заблудился пенсионер. Его искали всю ночь

По информации МЧС, происшествие случилось вечером шестого июля. Поступило сообщение о необходимости помощи в поисках мужчины. Он заблудился около деревни Домашковичи Бегомльского сельсовета.

85-летний мужчина отправился в лес за грибами и заблудился. Связь с пенсионером отсутствовала. В его поисках участвовали около 20 человек – сотрудники МЧС, РОВД, родственники и местные жители, а также пять единиц техники.

Утром седьмого июля мужчина был обнаружен спасателями на земле, на траве. Пенсионера вынесли из леса при помощи носилок и доставили домой. После осмотра медиками мужчина в госпитализации не нуждался.