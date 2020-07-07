Прямой эфир

В Докшицком районе в лесу заблудился пенсионер. Его искали всю ночь

07 июля 2020 08:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Докшицком районе целую ночь искали пенсионера, который заблудился.    

По информации МЧС, происшествие случилось вечером шестого июля. Поступило сообщение о необходимости помощи в поисках мужчины. Он заблудился около деревни Домашковичи Бегомльского сельсовета.    

В Докшицком районе в лесу заблудился пенсионер. Его искали всю ночь -1

Фото: МЧС  

85-летний мужчина отправился в лес за грибами и заблудился. Связь с пенсионером отсутствовала. В его поисках участвовали около 20 человек – сотрудники МЧС, РОВД, родственники и местные жители, а также пять единиц техники.    

Утром седьмого июля мужчина был обнаружен спасателями на земле, на траве. Пенсионера вынесли из леса при помощи носилок и доставили домой. После осмотра медиками мужчина в госпитализации не нуждался.    

Что взять с собой и как одеваться перед походом в лес? (читать далее)    

# Происшествия в лесу # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске погиб 3-летний ребёнок. Он опёрся о москитную сетку и выпал из окна
06 июля 2020 16:19

В Минске погиб 3-летний ребёнок. Он опёрся о москитную сетку и выпал из окна

Раскрыта серия краж велосипедов из многоэтажек на улице Карвата
06 июля 2020 13:34

Раскрыта серия краж велосипедов из многоэтажек на улице Карвата

Неизвестный «заминировал» 12 объектов в Витебске
06 июля 2020 10:29

Неизвестный «заминировал» 12 объектов в Витебске