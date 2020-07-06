В Минске погиб 3-летний ребёнок. Он опёрся о москитную сетку и выпал из окна

Новости Беларуси. Открытое окно в одной из столичных квартир на улице Софьи Ковалевской привело к гибели ребенка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Трехлетний малыш находился дома с родственниками. Когда взрослые отлучились в соседнюю комнату, ребенок взобрался на подоконник, оперся о москитную сетку и выпал вместе с ней из окна с высоты пятого этажа. Малыш скончался в больнице.