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В Минске погиб 3-летний ребёнок. Он опёрся о москитную сетку и выпал из окна

06 июля 2020 16:19
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Новости Беларуси. Открытое окно в одной из столичных квартир на улице Софьи Ковалевской привело к гибели ребенка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске погиб 3-летний ребёнок. Он опёрся о москитную сетку и выпал из окна -1

Трехлетний малыш находился дома с родственниками. Когда взрослые отлучились в соседнюю комнату, ребенок взобрался на подоконник, оперся о москитную сетку и выпал вместе с ней из окна с высоты пятого этажа. Малыш скончался в больнице.

В Минске погиб 3-летний ребёнок. Он опёрся о москитную сетку и выпал из окна -4

Более подробные обстоятельства выясняются, назначена судебно-медицинская экспертиза.

# Гибель детей # происшествия # Фотофакт

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