Неизвестный «заминировал» 12 объектов в Витебске

Новости Беларуси. В Витебске неизвестный «заминировал» 12 объектов.

По информации МВД, сообщение в оперативно-дежурную службу поступило 6 июля.

В электронном письме были указаны 12 объектов, в том числе торговые центры и учреждения образования города.

К указанным местам выбыли правоохранительные органы, чтобы обследовать территорию. Принимаются меры для безопасности граждан. Устанавливается личность отправителя сообщения.