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Неизвестный «заминировал» 12 объектов в Витебске

06 июля 2020 10:29
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Новости Беларуси. В Витебске неизвестный «заминировал» 12 объектов.  

По информации МВД, сообщение в оперативно-дежурную службу поступило 6 июля.

В электронном письме были указаны 12 объектов, в том числе торговые центры и учреждения образования города.    

К указанным местам выбыли правоохранительные органы, чтобы обследовать территорию. Принимаются меры для безопасности граждан. Устанавливается личность отправителя сообщения.    

В начале мая в Минске и Витебске сообщили о минировании ж/д вокзалов и торговых центров – здесь подробнее.     

# ЧП # происшествия

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