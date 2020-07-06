Неизвестный «заминировал» 12 объектов в Витебске

Новости Беларуси. В Витебске неизвестный «заминировал» 12 объектов.
По информации МВД, сообщение в оперативно-дежурную службу поступило 6 июля.
В электронном письме были указаны 12 объектов, в том числе торговые центры и учреждения образования города.
К указанным местам выбыли правоохранительные органы, чтобы обследовать территорию. Принимаются меры для безопасности граждан. Устанавливается личность отправителя сообщения.
В начале мая в Минске и Витебске сообщили о минировании ж/д вокзалов и торговых центров – здесь подробнее.