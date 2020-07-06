Раскрыта серия краж велосипедов из многоэтажек на улице Карвата

Новости Беларуси. В Минске раскрыли серию краж велосипедов из многоквартирных домов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На улице Карвата у жильцов некоторых многоэтажек исчезло пять велосипедов. Преступником оказался 28-летний минчанин, который проживает по соседству с пострадавшими. Мужчина, представляясь жильцом, обошел около четырех подъездов.