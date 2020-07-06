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Раскрыта серия краж велосипедов из многоэтажек на улице Карвата

06 июля 2020 13:34
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Новости Беларуси. В Минске раскрыли серию краж велосипедов из многоквартирных домов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Раскрыта серия краж велосипедов из многоэтажек на улице Карвата-1

На улице Карвата у жильцов некоторых многоэтажек исчезло пять велосипедов. Преступником оказался 28-летний минчанин, который проживает по соседству с пострадавшими. Мужчина, представляясь жильцом, обошел около четырех подъездов.

Раскрыта серия краж велосипедов из многоэтажек на улице Карвата-4

Велотранспорт стал легкой добычей, ведь находился в подъездах без надежного крепления. Сумма ущерба составила без малого 3000 рублей.

# Кража # происшествия # Фотофакт

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