Новости по тегу #Обрушение дома

Под завалами продолжают оставаться дети. Около сотни учеников удалось спасти.
Обрушение произошло из-за строительства дополнительных этажей.
Это лишь предварительные данные. Не исключено, что количество жертв и пострадавших может возрасти.
Пострадали несколько человек, 16 жильцов дома были эвакуированы. Завалы достигают второго этажа, на месте работают спасатели и техника, есть риск новых обрушений.
Известно, что дом находился в аварийном состоянии и подлежал сносу, однако его собственник продолжал сдавать квартиры в аренду.
Под обломками находятся еще несколько человек.
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