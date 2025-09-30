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Новости по тегу #Обрушение дома

Количество погибших после обрушения школы-интерната в Индонезии выросло до 3 человек
30 сентября 2025 10:59

Количество погибших после обрушения школы-интерната в Индонезии выросло до 3 человек

Здание школы-интерната обрушилось в Индонезии – есть жертвы
30 сентября 2025 08:37

Здание школы-интерната обрушилось в Индонезии – есть жертвы

В Мумбаи обрушился жилой дом – как минимум два человека погибли
27 августа 2025 13:51

В Мумбаи обрушился жилой дом – как минимум два человека погибли

В Астрахани в жилом доме обрушился подъезд с первого по пятый этаж – главное
28 июля 2025 12:15

В Астрахани в жилом доме обрушился подъезд с первого по пятый этаж – главное

9 человек погибли при обрушении жилого дома в Египте
10 апреля 2025 07:56

9 человек погибли при обрушении жилого дома в Египте

Количество жертв обрушения дома в Танзании выросло до 13 человек
19 ноября 2024 08:05

Количество жертв обрушения дома в Танзании выросло до 13 человек

На западе Германии частично обрушился отель, один человек погиб
07 августа 2024 08:53

На западе Германии частично обрушился отель, один человек погиб

В Минске обрушился фасад жилого дома – пострадавших нет
17 мая 2024 19:50

В Минске обрушился фасад жилого дома – пострадавших нет

В Белгороде обрушился подъезд жилого дома – ВСУ атакуют гражданские объекты
12 мая 2024 13:59

В Белгороде обрушился подъезд жилого дома – ВСУ атакуют гражданские объекты

В Турции обрушился 4-этажный дом. Во всём виноваты проектировщики
19 января 2024 06:08

В Турции обрушился 4-этажный дом. Во всём виноваты проектировщики

Два человека погибли из-за обрушения кафе в Казахстане
04 января 2024 07:37

Два человека погибли из-за обрушения кафе в Казахстане

В Санкт-Петербурге обрушилась нежилая часть дома XIX века
20 декабря 2023 07:44

В Санкт-Петербурге обрушилась нежилая часть дома XIX века