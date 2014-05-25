Страшное наводнение в Сербии вызвало эвакуацию тысяч людей, которым будет некуда вернуться – их дома смыты водой

Новости Сербии. Сербия уже много дней борется с самым большим наводнением за всю историю этой страны. Стихия уже унесла жизни 33-х человек – эту цифру в пятницу озвучил глава МВД страны Небойша Стефанович на заседании штаба по чрезвычайным ситуациям. Число жертв, к сожалению, не окончательное, так как значительные территории по прежнему находятся под водой. В стране объявлен трёхдневный траур. Эвакуировано почти 32 тысячи человек; и люди продолжают уезжать из затопленных районов. Многим будет некуда вернуться – их дома просто смыты водой, вместе со всем имуществом.

Разъярённая стихия сметала всё на своём пути, размывала дороги, уносила мосты и линии электропередач, превращая долины в озёра и цветущие сады в грязевые ямы. В Сербии уничтожено более трех тысяч километров автодорог. Ситуацию усугубили вызванные ливнями повсеместные оползни и обвалы в горной местности.

Гордана Стеванович, житель села Дражевац:

Всё пропало, всё уничтожено! У нас ничего не осталось! Больше всего мне жаль, что нам пришлось продать выживших коров – они были нашим единственным источником дохода! Наш сын работает, но его зарплаты не хватит на всех нас. В доме совсем ничего не осталось, негде ни сесть, ни лечь, совсем ничего нет.

Положение меняется каждый час: там, где вода, казалось бы начинает спадать, она вновь поднимается. Специальные службы приступают к обеззараживанию территории: в воды наводнения, конечно же, попали свалки, промышленные отходы, останки погибших животных и прочее. Сербии угрожает недостаток питьевой воды, эпидемии кишечных инфекций, нашествие комаров и грызунов.

Уже сейчас ясно, что ущерб от наводнения будет астрономическим. В затопленных районах практически уничтожено сельское хозяйство – одна из основных отраслей сербской экономики.

Деян Иванич, фермер:

Я фермер, у меня в хозяйстве 36 голов скота. Весь мой двор был затоплен. Мы чуть успели спасти коров. А вот запасы сена почти все унесла вода, и я теперь не знаю, чем буду кормить скот.

Тяжело пострадала и энергетическая отрасль: под удар стихии попал угольный бассейн Колубара, обеспечивающий 50% электроэнергии в стране. Как заявил премьер-министр страны Александр Вучич, ущерб от разрушений промышленных объектов и инфраструктуры может составить один миллиард евро.

Драган Стеванович, житель села Дражевац:

Сегодня утром мы получили говяжьи консервы из Беларуси. Я хочу поблагодарить Беларусь за еду, которую нам послала, от имени всех жителей села Дражевац, от имени всех затопленных; если бы не эта помощь, нам было бы нечего есть.

Беларусь одной из первых откликнулась на призыв Сербии о помощи, прислав транспортный самолёт с гуманитарным грузом. На борту — электрогенераторы, мотопомпы, палатки, одеяла и продукты питания. Кроме того, на Балканы из Минска вылетели и два белорусских вертолета Ми-8 со спасателями и снаряжением.

Владимир Чушев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Сербия:

Наш белорусский контингент находится в городе Шабац, это в 100 км от Белграда на реке Сава и охраняет район, который был определен службой по ЧС МВД.

Между тем борьба продолжается: положение в городах Шабац, Обреновац и других и остается критическим, со стихией борются придунайские Смедерево и Сремска-Митровица. К единоборству с Дунаем готовится и Белград: повсюду вдоль берегов защитные сооружения, жители сербской столицы дежурят на насыпях.

Ирина Стойичевич, Югослав Кириянович специально для программы «КАРТИНА МИРА» из Сербии