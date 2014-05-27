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Потопов на Немиге уже с июня 2014 года не будет, уверяют городские власти

27 мая 2014 18:27
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Новости Беларуси. Потоп в Минске 26 мая: под водой оказались район Немиги, улицы Филимонова, Долгобродская, Комсомольская и Свердлова.

Минск оказался во власти стихии. Сильный дождь с градом подмочили репутацию майской жары. Светлое небо столицы в мгновение ока закрыли тяжелые дождевые тучи. Час икс наступил в полдень.

Водная стихия застала пешеходов врасплох, ведь солнечное утро не предвещало такой развязки дня.

Нелегко пришлось и автомобилистам. Дождевые потоки серьезно затруднили движение на некоторых автомагистралях, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Из-за сильного дождя под водой оказались улицы Немига, Уральская, Филимонова, Интернациональная, Долгобродская, Радиальная, Комсомольская и Свердлова.

На финишной прямой или потопа больше не будет. Строительство ливневого коллектора в районе Немиги скоро завершится. Специалисты признаются, что это отводное устройство не даст даже самому сильному дождю покорить исторический центр столицы. Так, основные работы на улицах Клары Цеткин и Маяковского закончены. Сейчас идет установка пропускных шахт в районе улицы Толстого. Ливневой коллектор будет полностью готов в июне этого года.

Кстати, Палящее солнце вкупе с сильными грозами преподнесли метеозависимым минчанам немало неприятных сюрпризов. За прошедшую неделю на номер 103 обратились семь человек с жалобами на тепловые удары и солнечные ожоги. Медики предостерегают: повышенная влажность в сочетании с жарой увеличивает риск тепловых ударов. Проблемы со здоровьем могут возникнуть и у людей с заболеваниями сердца, сосудов, органов дыхания.

# происшествия # Фотофакт # Потоп в Минске

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