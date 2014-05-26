Потоп в Минске 26 мая

Новости Беларуси. 26 мая Минск оказался во власти непогоды. В обед на Минск обрушился сильный дождь и град. В итоге подтоплены 11 улиц. Перекрыто движение было и на Немиге. Безусловно, ЧП сказалось на жизни горожан. Для того, чтобы освободить проезжую часть от воды, понадобилась помощь спасателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глубокие лужи, сильный ливень и даже град. Такую «погодную картину» увидели 26 мая все жители столичного региона. Погодная аномалия случилась в самом разгаре дня. Осадков выпало сверхнормы. И это меньше чем за два часа. К сильному ливню оказались не готовы не только жители города, но и столичный водосток.

Во власть непогоды попали 11 улиц. Перекрыто движение было и на Немиге. Место, в общем-то традиционное. Для того, чтобы освободить проезжую часть от воды, вызваны были машины МЧС и дополнительная спецтехника.

Помочь с подтоплениями в будущем должна система ливневой канализации — достроена она будет в 2015 году.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Подтопленными на Немиге оказались не только проезжие части, но и цокольные этажи ближайших торговых центров. Например, в этом торговом доме ликвидировать последствия непогоды предприниматели будут не один день.

Александр Воробьев, директор галереи:

У нас началось практически сразу, как начался потоп. Нашему павильону больше повезло, у нас плитка чуть выше уровнем — воды где-то 2-3 см , в некоторых до 10 см доходило.

Об объёмах продаж и дневной выручке Александр Воробьев сегодня задумывается едва ли. Ливень планы поменял. В итоге вместо активных продаж — «генеральная уборка». К слову, проблема эта не единственная. Не справилась и канализация: от напора воды трубы прорвало.

Александр Воробьёв, директор галереи:

Я общался с ребятами, которые раньше здесь работали. Они говорят, что это впервые, но я так понимаю, что причина не только в дожде, но и в том, что произошел прорыв канализации.

В буквальном смысле спасать товар 26 мая пришлось не только Александру. Пострадавших от непогоды — более 40 человек.

Татьяна Готовко, продавец павильона:

Все развивалось очень быстро. Вдруг все схватились за швабры и начали работать. Кто ведром, кто шваброй.

О непогоде МЧС предупреждал. Буквально накануне. Поэтому первый крупный ливень обошёлся без серьёзных последствий. Тем не менее из-за погодных условий на аэродроме «Липки» вынужденную посадку произвели 2 вертолёта. Эвакуировали спасатели и пассажиров из легковых автомобилей, помогали выбраться с подтопленных остановочных пунктов.

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:

По улице Передовой пришлось извлекать из салона автомобиля 7-летнего ребенка-инвалида, также в Центре социальной реабилитации поддержки инвалидов на улице Воронянского нашими подразделениями оказывалась помощь администрации в организации эвакуации людей. В нескольких случаях производилась эвакуация людей с остановочных пунктах вдоль проезжих частей.

К слову, прогнозы синоптиков неутешительны. Оранжевый уровень опасности объявлен и 27 мая. В республике ожидаются кратковременные дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.