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В Червене отец и сын силой заставляли квартиранта расплатиться за жильё

20 декабря 2018 13:03
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Новости Беларуси. Два жителя Червеня обвиняются в вымогательстве и принуждении к выполнению договорных обязательств.  

Как сообщает УСК по Минской области, фигурантами являются 50-летний житель Червеня и его 24-летний сын, потерпевшим – 38-летний житель Червеня. Гражданин какое-то время снимал у старшего из обвиняемых дом.  

В Червене отец и сын силой заставляли квартиранта расплатиться за жильё-1

Фото: УСК по Минской области  

В конце лета 2018 года квартирант и его семья выселились, не успев оплатить коммунальные услуги. Владелец жилья потребовал погасить долг. Когда гражданин встретился с фигурантом, чтобы вернуть ключи от дома, бывшего съёмщика начали избивать, требуя деньги.  

Потерпевшего затолкали в сундук, душили, угрожали убить и вывезти в лес. В итоге гражданин написал долговую расписку, обязуясь выплатить 400 рублей. Также он отдал в залог паспорт, ключи от своего авто и документы на него. Когда мужчине позволили уйти, он сообщил о произошедшем в милицию.  

В Червене отец и сын силой заставляли квартиранта расплатиться за жильё-4

Фото: УСК по Минской области  

Во время расследования фигуранты давали противоречивые показания. Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 3 ст. 384 и ч. 3 ст.208. Уголовное дело передано в прокуратуру.  

Летом 2018 года в Мядельском районе мужчины истязали гостившего у них днём ранее человека.  

Злоумышленники пытались вернуть «похищенные» 50 рублей – здесь подробности.  

# Насилие # происшествия

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