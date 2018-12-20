В Червене отец и сын силой заставляли квартиранта расплатиться за жильё

Как сообщает УСК по Минской области, фигурантами являются 50-летний житель Червеня и его 24-летний сын, потерпевшим – 38-летний житель Червеня. Гражданин какое-то время снимал у старшего из обвиняемых дом.

Новости Беларуси. Два жителя Червеня обвиняются в вымогательстве и принуждении к выполнению договорных обязательств.

В конце лета 2018 года квартирант и его семья выселились, не успев оплатить коммунальные услуги. Владелец жилья потребовал погасить долг. Когда гражданин встретился с фигурантом, чтобы вернуть ключи от дома, бывшего съёмщика начали избивать, требуя деньги.

Потерпевшего затолкали в сундук, душили, угрожали убить и вывезти в лес. В итоге гражданин написал долговую расписку, обязуясь выплатить 400 рублей. Также он отдал в залог паспорт, ключи от своего авто и документы на него. Когда мужчине позволили уйти, он сообщил о произошедшем в милицию.