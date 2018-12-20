Под Брестом водитель такси въехала в грузовик. Женщина в реанимации

Новости Беларуси. 19 декабря около семи часов вечера 32-летняя водитель такси врезалась в попутно ехавший грузовик. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария случилась на трассе М-1. Брестчанка за рулём Vortex Estina двигалась в сторону деревни Черни.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

На 21 км автодороги водитель такси столкнулась с седельным тягачом «МАЗ» в составе с полуприцепом «МАЗ». Грузовиком управлял 40-летний житель деревни Скоки Брестского района. В аварии травмы получила водитель Vortex, женщина доставлена в реанимацию.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома