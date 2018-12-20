Прямой эфир

Под Брестом водитель такси въехала в грузовик. Женщина в реанимации

20 декабря 2018 11:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 19 декабря около семи часов вечера 32-летняя водитель такси врезалась в попутно ехавший грузовик.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария случилась на трассе М-1. Брестчанка за рулём Vortex Estina двигалась в сторону деревни Черни.  

Под Брестом водитель такси въехала в грузовик. Женщина в реанимации-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

На 21 км автодороги водитель такси столкнулась с седельным тягачом «МАЗ» в составе с полуприцепом «МАЗ». Грузовиком управлял 40-летний житель деревни Скоки Брестского района.  

В аварии травмы получила водитель Vortex, женщина доставлена в реанимацию.  

Под Брестом водитель такси въехала в грузовик. Женщина в реанимации-4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Проводится проверка.  

Зимой 2018 года три женщины пострадали в ДТП в Минске.  

Две пострадавшие были госпитализированы – подробнее здесь.  

# Авария в Брестской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске 17-летний гомельчанин ограбил пожилую женщину
20 декабря 2018 11:16

В Минске 17-летний гомельчанин ограбил пожилую женщину

Подросток в Бресте пытался угнать 8 машин
20 декабря 2018 07:41

Подросток в Бресте пытался угнать 8 машин

Найдена пропавшая в Египте 30-летняя жительница Жодино
20 декабря 2018 07:40

Найдена пропавшая в Египте 30-летняя жительница Жодино