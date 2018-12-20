В Минске 17-летний гомельчанин ограбил пожилую женщину

Новости Беларуси. В Минске подросток похитил сумку у жительницы столицы. Несовершеннолетний задержан.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, когда 71-летняя женщина шла по улице, мимо неё прошла группа молодых людей. Один из парней выхватил у гражданки сумку, после чего компания уехала на машине. Произошедшее заметили несколько человек, они же назвали марку автомобиля.

При помощи камер видеонаблюдения одного из ТЦ личность подозреваемого была установлена. Им оказался 17-летний безработный гомельчанин. Юноша был задержан по месту жительства сотрудниками ОМОН ГУВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Осенью 2018 года в Минске двое мужчин ограбили пенсионерку, скрылись в строительном вагоне и обсуждали произошедшее.