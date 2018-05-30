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В Чаусском районе мужчину ударило током во время рыбалки

30 мая 2018 11:47
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Новости Беларуси. Вечером 29 мая на реке Бася в деревне Сластёны Чаусского района мужчину ударило током во время рыбалки.  

По сведениям РУП «Могилёвэнерго», 58-летний гражданин поднёс удочку на опасное расстояние к проводам ВЛ. Мужчина получил тяжёлые ожоги. Пострадавшего госпитализировали.  

«Несмотря на неоднократные предупреждения об опасности рыбной ловли вблизи линий электропередач с начала 2018 года это уже пятый случай в стране», – сообщают в «Могилёвэнерго».  

Организация также напоминает о необходимости соблюдать все меры предосторожности возле воздушных линий электропередач.  

Весной 2018 года в Дрогичинском районе погиб рыбак. 

Мужчина споткнулся и приблизил удочку к высоковольтной линии – подробнее здесь.  

# Несчастный случай # происшествия

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