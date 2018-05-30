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Загорелся утеплитель. Крупный пожар произошёл на предприятии в Минске‍

30 мая 2018 10:49
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Новости Беларуси. Столб едкого дыма 30 мая взмыл над белорусской столицей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На одном из предприятий произошел пожар.

Загорелся утеплитель. Крупный пожар произошёл на предприятии в Минске‍-1

Подразделения МЧС продолжают работать на месте ЧП. Известно, что пострадавших нет.

На улице Гурского загорелся утеплитель. Он складировался на улице. Уничтожено около сотни квадратных метров строительного материала.

На гомельском предприятии деревообработки вспыхнул пожар. Причины ЧП выясняются

# Пожар в Минске # происшествия # Фотофакт

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