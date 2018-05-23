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31-летний рыбак погиб от удара током в Дрогичинском районе

23 мая 2018 13:35
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Новости Беларуси. Рыбак погиб от удара током в Дрогичинском районе.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на РУП «Брестэнерго», происшествие случилось вечером 20 мая. На обводном канале у деревни Новоселки рыбачила компания. Она начала собираться домой после наступления сумерек.

31-летний мужчина не стал складывать удилище. Житель Кобринского района пошел к автомобилю, но споткнулся об искусственную насыпь.

Удилище приблизилось к высоковольтной линии 10 кВ и рыбак получил удар током. Он оказался смертельным.

Устанавливаются обстоятельства гибели мужчины. В месте, где произошел несчастный случай, установлена табличка, которая предупреждает об опасной зоне и запрете ловли рыбы.

В середине мая житель Барановичского района умер от удара молнии.

Мужчина работал на огороде – здесь подробнее.

# Несчастный случай # происшествия

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