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В Гродно инспекторы ГАИ задержали нетрезвую женщину. Она на 8 месяце беременности

30 мая 2018 08:57
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Новости Беларуси. Вечером 29 мая инспекторы ГАИ остановили транспортное средство с нетрезвой беременной женщиной за рулём.  

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 37-летняя водитель Daewoo рассказала, что она находилась на даче и выпила джин. Затем гражданка поехала в магазин за молоком, а на обратном пути её задержали сотрудники ГАИ.  

В крови задержанной содержалось 3,02 промилле алкоголя. Отмечается, что женщина на восьмом месяце беременности.  

Весной 2018 года в Пинске инспекторы ГАИ остановили Mazda с выключенными фарами.  

За рулём была нетрезвая беременная девушка – подробности здесь.  

# Вождение в нетрезвом виде # происшествия

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