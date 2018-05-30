В Гродно инспекторы ГАИ задержали нетрезвую женщину. Она на 8 месяце беременности

Новости Беларуси. Вечером 29 мая инспекторы ГАИ остановили транспортное средство с нетрезвой беременной женщиной за рулём.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 37-летняя водитель Daewoo рассказала, что она находилась на даче и выпила джин. Затем гражданка поехала в магазин за молоком, а на обратном пути её задержали сотрудники ГАИ.

В крови задержанной содержалось 3,02 промилле алкоголя. Отмечается, что женщина на восьмом месяце беременности.

Весной 2018 года в Пинске инспекторы ГАИ остановили Mazda с выключенными фарами.