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«Откуда она так вылетела с такой скоростью?» Очевидец о крупной аварии около ЦУМа

13 августа 2018 18:05
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Новости Беларуси. Серьезная авария с участием сразу трех автомобилей произошла 13 августа напротив ЦУМа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ДТП произошло около 16.30.

В центре Минска столкнулись две легковушки и маршрутка. Пострадали четыре человека

«Откуда она так вылетела с такой скоростью?» Очевидец о крупной аварии около ЦУМа-1

Водитель седана на большой скорости протаранил маршрутное такси, водитель которого поворачивал в сторону улицы Якуба Колоса. Момент аварии попал в объектив камеры видеонаблюдения. В результате столкновения пострадало еще одно авто.

«Откуда она так вылетела с такой скоростью?» Очевидец о крупной аварии около ЦУМа-4

Водители легковушек в больнице. Также травмы получили два пассажира маршрутки, один из них от госпитализации отказался. Один из участников аварии рассказал свою версию произошедшего.

«Откуда она так вылетела с такой скоростью?» Очевидец о крупной аварии около ЦУМа-7

Вячеслав Нефедович:
Я ехал с проспекта со стороны площади Победы. Откуда она так вылетела с такой скоростью? Все машины стояли там. Она вылетела – бах мне. Я уже наполовину повернул.

На месте аварии работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы. Движение на этом участке проспекта было ограничено.

«Откуда она так вылетела с такой скоростью?» Очевидец о крупной аварии около ЦУМа-10

 

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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