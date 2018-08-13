«Откуда она так вылетела с такой скоростью?» Очевидец о крупной аварии около ЦУМа

Новости Беларуси. Серьезная авария с участием сразу трех автомобилей произошла 13 августа напротив ЦУМа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ДТП произошло около 16.30.

Водитель седана на большой скорости протаранил маршрутное такси, водитель которого поворачивал в сторону улицы Якуба Колоса. Момент аварии попал в объектив камеры видеонаблюдения. В результате столкновения пострадало еще одно авто.

Водители легковушек в больнице. Также травмы получили два пассажира маршрутки, один из них от госпитализации отказался. Один из участников аварии рассказал свою версию произошедшего.

Вячеслав Нефедович:

Я ехал с проспекта со стороны площади Победы. Откуда она так вылетела с такой скоростью? Все машины стояли там. Она вылетела – бах мне. Я уже наполовину повернул.

На месте аварии работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы. Движение на этом участке проспекта было ограничено.