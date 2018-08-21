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Производитель вакцин из Южной Кореи будет участвовать в расследовании гибели младенца в Ганцевичском районе

21 августа 2018 07:24
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Новости Беларуси. Представители  фармацевтической компании из Южной Кореи LG Chem. Ltd. приедут в Беларусь с официальным визитом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Одним из главных вопросов визита станет обсуждение ситуации и участие в расследовании трагедии, которая произошла в Ганцевичском районе во время вакцинации. В данный момент проводится расследование произошедшего в связи с введением ребенку вакцин Эупента (производство LG Chem. Ltd, Южная Корея) и Иммовакс Полио (производство Sanofi Pasteur, Франция).

Компания из Южной Кореи в официальном письме сообщила, что сожалеет о трагедии, которая произошла после инъекции препарата. «Мы готовы выполнить наш долг в наилучшей поддержке вашего расследования». Также производители отметили, что контроль качества вакцины проводится в лабораториях Швейцарии, Италии и Бельгии в рамках сотрудничества с ВОЗ. Жалобы из других стран не поступали. По уточненным данным, с момента первого запуска в мире было проведено более 52 миллионов доз. Сейчас производителем завершается работа по подготовке документов для подачи на государственную регистрацию в Беларуси. LG оплатила первоначальную экспертизу досье, а полное досье будет переведено и адаптировано до конца сентября. 

Компания Sanofi Pasteur из Франции сообщила, что информация по вакцине Иммовакс Полио сейчас анализируется в штаб-квартире компании. Результаты будут получены и поступят в Беларусь также в сентябре. 

В связи с трагическим случаем, который произошел в Ганцевичском районе, сейчас приостановлено применение этих двух вакцин до выполнения всех необходимых расследований.

Напомним, что в середине августа 2-месячный ребёнок начал задыхаться после введения прививок.

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# Гибель детей # происшествия

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