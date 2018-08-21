В Минске во время движения загорелся грузовик

Новости Беларуси. В Минске на ходу загорелся грузовой автомобиль.
По информации МЧС, происшествие случилось днем 20 августа. Загорелся грузовик «ГАЗ» на проезжей части по улице Платонова.
Новости Беларуси. В Минске на ходу загорелся грузовой автомобиль.
По информации МЧС, происшествие случилось днем 20 августа. Загорелся грузовик «ГАЗ» на проезжей части по улице Платонова.
Фото: МЧС
Огонь был ликвидирован пожарными спустя несколько минут после вызова. Возгорание произошло в моторном отсеке транспортного средства. Водитель рассказал, что дым появился, когда автомобиль был в движении.
Предполагаемая причина происшествия – короткое замыкание электропроводки.
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