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В Минске во время движения загорелся грузовик

21 августа 2018 09:21
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Новости Беларуси. В Минске на ходу загорелся грузовой автомобиль.

По информации МЧС, происшествие случилось днем 20 августа. Загорелся грузовик «ГАЗ» на проезжей части по улице Платонова.

В Минске во время движения загорелся грузовик -1

Фото: МЧС

Огонь был ликвидирован пожарными спустя несколько минут после вызова. Возгорание произошло в моторном отсеке транспортного средства. Водитель рассказал, что дым появился, когда автомобиль был в движении.

Предполагаемая причина происшествия – короткое замыкание электропроводки.

Зимой 2017 года в Минске пассажирский автобус загорелся во время движения (читать далее). 

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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