В Минске во время движения загорелся грузовик

По информации МЧС, происшествие случилось днем 20 августа. Загорелся грузовик «ГАЗ» на проезжей части по улице Платонова.

Новости Беларуси. В Минске на ходу загорелся грузовой автомобиль.

Огонь был ликвидирован пожарными спустя несколько минут после вызова. Возгорание произошло в моторном отсеке транспортного средства. Водитель рассказал, что дым появился, когда автомобиль был в движении.

Предполагаемая причина происшествия – короткое замыкание электропроводки.