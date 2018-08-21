Обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетнего парня житель Витебска приговорен к 8 годам

Новости Беларуси. В Витебске вынесен приговор по уголовному делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, которые были совершены в 2010 году.

По информации Витебского областного суда, приговор был вынесен двадцатого августа на закрытом судебном заседании. 53-летнего местного жителя признали виновным в мужеложстве и иных действиях сексуального характера, совершенных вопреки воле потерпевшего с угрозой применения насилия, совершенных в отношении заведомо несовершеннолетнего.

Мужчин назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Как сообщает БЕЛТА, весной 2010 года мужчина познакомился на вокзале с молодым человеком и предложил ему заработать на раскопке монет. Житель Витебска отвел парня, которому на момент преступления было 17 лет, в уединенное место и изнасиловал.

Мужчину, совершившего преступление, нашли в 2018 году. Он отрицал свою причастность к произошедшему, но потерпевший опознал мужчину.