В центре Бреста сгорело здание. Его собирались снести

Новости Беларуси. В Бресте вечером 23 апреля спасателям сообщили о пожаре на проспекте Машерова.

По сведениям Брестского ОУМЧС, к моменту прибытия пожарных открытым пламенем горело бросовое строение, также шёл дым из-под кровли стоящего рядом одноэтажного здания. Людей внутри не было.