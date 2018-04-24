Прямой эфир

В центре Бреста сгорело здание. Его собирались снести

24 апреля 2018 10:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Бресте вечером 23 апреля спасателям сообщили о пожаре на проспекте Машерова.  

По сведениям Брестского ОУМЧС, к моменту прибытия пожарных открытым пламенем горело бросовое строение, также шёл дым из-под кровли стоящего рядом одноэтажного здания. Людей внутри не было.  

В центре Бреста сгорело здание. Его собирались снести-1

Фото: Брестское ОУМЧС  

В полдвенадцатого вечера пожар был потушен. Огнём уничтожено бросовое строение, повреждена кровля соседнего здания. Загоревшееся строение предназначалось под снос. Никто не пострадал.  

В центре Бреста сгорело здание. Его собирались снести-4

Фото: Брестское ОУМЧС  

Выясняется причина возгорания. Рассматривается версия заноса источника зажигания извне.  

Весной 2018 года загорелась квартира в минской пятиэтажке. 

Причиной стала микроволновка – здесь подробнее.  

# происшествия # Пожар # Видеофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске задержан пьяный водитель маршрутки. Он не признал свою вину
24 апреля 2018 10:06

В Минске задержан пьяный водитель маршрутки. Он не признал свою вину

В Могилёве 350 учащихся колледжа эвакуировали из-за распылённого газового баллончика
24 апреля 2018 08:32

В Могилёве 350 учащихся колледжа эвакуировали из-за распылённого газового баллончика

Жительница Польши бросилась за своей собакой в реку. Женщину унесло течением в Беларусь
24 апреля 2018 07:22

Жительница Польши бросилась за своей собакой в реку. Женщину унесло течением в Беларусь