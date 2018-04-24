В центре Бреста сгорело здание. Его собирались снести

Новости Беларуси. В Бресте вечером 23 апреля спасателям сообщили о пожаре на проспекте Машерова.
По сведениям Брестского ОУМЧС, к моменту прибытия пожарных открытым пламенем горело бросовое строение, также шёл дым из-под кровли стоящего рядом одноэтажного здания. Людей внутри не было.
В полдвенадцатого вечера пожар был потушен. Огнём уничтожено бросовое строение, повреждена кровля соседнего здания. Загоревшееся строение предназначалось под снос. Никто не пострадал.
Выясняется причина возгорания. Рассматривается версия заноса источника зажигания извне.
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