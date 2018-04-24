Жительница Польши бросилась за своей собакой в реку. Женщину унесло течением в Беларусь

Новости Беларуси. Жительница Польши переплыла Западный Буг из-за своего питомца. Гражданка была задержана за нарушение режима границы.

По информации ГПК, 20 апреля брестские пограничники получили информацию от коллег из Польши, что на территории Беларуси может находиться женщина.

Во время проверки на берегу Западного Буга была обнаружена 31-летняя гражданка Польши. Оказалось, что женщина бросилась в реку, чтобы спасти свою уплывшую собаку. Но течение реки унесло хозяйку на белорусскую сторону.

Ей была оказана необходимая помощь.

В связи с нарушением режима границы и правил пребывания в отношении женщины были составлены процессуальные документы. Хозяйку питомца отправили домой.

В марте в Брестском районе москвич запустил квадрокоптер в пограничной зоне.