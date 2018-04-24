В Минске задержан пьяный водитель маршрутки. Он не признал свою вину

Новости Беларуси. В Минске был задержан маршрутчик в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 24 апреля рано утром сотрудники ГАИ Партизанского района задержали нетрезвого водителя маршрутки. Он не признал свою вину и не был согласен с результатом медосвидетельствования, отмечая, что не употреблял спиртное.
Микроавтобус поместили на штрафстоянку. Был составлен административный протокол.
Ранее водитель маршрутки трижды привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения.
В феврале нынешнего года в маршрутке «Минск-Солигорск» пьяный пассажир с ножом устроил переполох (читать далее).