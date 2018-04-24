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В Минске задержан пьяный водитель маршрутки. Он не признал свою вину

24 апреля 2018 10:06
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Новости Беларуси. В Минске был задержан маршрутчик в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 24 апреля рано утром сотрудники ГАИ Партизанского района задержали нетрезвого водителя маршрутки. Он не признал свою вину и не был согласен с результатом медосвидетельствования, отмечая, что не употреблял спиртное.

Микроавтобус поместили на штрафстоянку. Был составлен административный протокол.

Ранее водитель маршрутки трижды привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения.

В феврале нынешнего года в маршрутке «Минск-Солигорск» пьяный пассажир с ножом устроил переполох (читать далее).

# происшествия # Авария в Минске

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