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В Могилёве 350 учащихся колледжа эвакуировали из-за распылённого газового баллончика

24 апреля 2018 08:32
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Новости Беларуси. Днём 23 апреля спасателям сообщили о резком запахе в Могилёвском государственном политехническом колледже.  

В Могилёве 350 учащихся колледжа эвакуировали из-за распылённого газового баллончика -1

Фото: Могилёвское ОУМЧС  

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, до прибытия спасателей из учебного заведения были эвакуированы 350 человек. Подразделения МЧС замерили воздух по всему зданию, вредные вещества обнаружены не были.  

В Могилёве 350 учащихся колледжа эвакуировали из-за распылённого газового баллончика -4

Фото: Могилёвское ОУМЧС  

Здание проветрили. Никто не пострадал. Занятия возобновили на следующий день.  

В Могилёве 350 учащихся колледжа эвакуировали из-за распылённого газового баллончика -7

Фото: Могилёвское ОУМЧС  

Предполагается, что причиной произошедшего стало распыление газового баллончика.  

Зимой несколько лет назад в Минске школьник распылил слезоточивый газ. 

Почти 700 человек были эвакуированы – подробности здесь.  

# происшествия # Хулиганство

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