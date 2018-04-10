В минской пятиэтажке произошёл пожар из-за микроволновки

Новости Беларуси. В минской пятиэтажке начался пожар из-за короткого замыкания микроволновки.
Новости Беларуси. В минской пятиэтажке начался пожар из-за короткого замыкания микроволновки.
Фото: Минское ГУ МЧС
Как сообщает Минское ГУ МЧС, 9 апреля около десяти вечера прибывшие спасатели обнаружили загорание на кухне двухкомнатной квартиры на первом этаже.
Фото: Минское ГУ МЧС
В течение нескольких минут огонь был потушен. В результате пожара повреждено имущество, закопчена квартира.
Фото: Минское ГУ МЧС
Предполагается, что причиной возгорания стало короткое замыкание микроволновой печи.
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