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В минской пятиэтажке произошёл пожар из-за микроволновки

10 апреля 2018 10:37
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Новости Беларуси. В минской пятиэтажке начался пожар из-за короткого замыкания микроволновки. 

В минской пятиэтажке произошёл пожар из-за микроволновки-1

Фото: Минское ГУ МЧС  

Как сообщает Минское ГУ МЧС, 9 апреля около десяти вечера прибывшие спасатели обнаружили загорание на кухне двухкомнатной квартиры на первом этаже. 

В минской пятиэтажке произошёл пожар из-за микроволновки-4

Фото: Минское ГУ МЧС  

В течение нескольких минут огонь был потушен. В результате пожара повреждено имущество, закопчена квартира. 

В минской пятиэтажке произошёл пожар из-за микроволновки-7

Фото: Минское ГУ МЧС  

Предполагается, что причиной возгорания стало короткое замыкание микроволновой печи.  

Зимой прошлого года в Минске загорелась стиральная машина.   

Мужчина получил ожоги 95% тела и умер в больнице – подробности здесь.  

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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