В центре Бреста двое мужчин с топорами угрожали прохожим. Один человек ранен

Новости Беларуси. 1 июня во второй половине суток правоохранители задержали двух брестчан с топорами. Мужчины угрожали прохожим.

По сведениям УВД Брестского облисполкома, в 17:20 в милицию позвонил местный житель. Гражданин сообщил, что два парня с топорами угрожают прохожим расправой. Через семь минут правоохранители задержали молодых людей и изъяли у них два топора.

Задержанных доставили в Московский РОВД Бреста. В дальнейшем были установлены личности парней. Ими оказались 26-летний и 28-летний жители областного центра. Оба находились в нетрезвом состоянии.

По предварительным данным, во время ссоры один из молодых людей причинил телесные повреждения местному жителю. Гражданина доставили в медучреждение. Пострадавшему была оказана медпомощь, после чего его отпустили домой. Сейчас здоровью мужчины ничто не угрожает.

С задержанными работают правоохранители.

Проводится проверка.

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