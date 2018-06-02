В поликлинике Щучина произошёл пожар из-за короткого замыкания в рентген-кабинете

Новости Беларуси. 1 июня около восьми вечера спасателям сообщили о загорании в рентген-кабинете поликлиники УЗ «Щучинская центральная районная больница».
По сведениям Гродненского ОУМЧС, администрация объекта самостоятельно вывела из здания 109 человек, среди которых пять детей от 1 до 11 лет.
При пожаре часть находившегося в помещении оборудования уничтожена, часть – повреждена. Также в кабинете закопчены стены и потолок. В инциденте никто не пострадал.
Определяется причина возгорания. Рассматривается версия короткого замыкания.
Весной 2018 года в Минске начался пожар на территории предприятия.
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