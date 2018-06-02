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Эвакуировали 234 человека: мужчина сообщил о минировании ж/д вокзала в Гомеле

02 июня 2018 12:22
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Новости Беларуси, В Гомеле был задержан мужчина, который предоставил ложную информацию о минировании железнодорожного вокзала на станции Гомель.  

По сведениям УВД Гомельского облисполкома, утром 2 июня после сообщения о минировании из зданий двух железнодорожных вокзалов вывели 234 человека. Сотрудники Гомельского ОВД проверили территорию. Взрывные устройства найдены не были.  

Правоохранители начали поиск человека, сообщившего ложную информацию. В ходе разыскных мероприятий личность звонившего была установлена, им оказался 39-летний безработный житель областного центра.  

Устанавливаются детали случившегося.  

Весной 2018 года из кафе в Бресте эвакуировали 17 человек.  

Причиной стало лжеминирование – здесь подробнее.  

# Лжеминирование # происшествия

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