В Воложинском районе Kia врезался в дерево. Водитель оставил в машине четырёхлетнего сына и ушёл

Новости Беларуси. В случившемся в городском посёлке Ивенец ДТП пострадал четырёхлетний ребёнок.

По сведениям УГАИ УВД Миноблисполкома, авария произошла около одиннадцати вечера. За рулём находился 28-летний местный житель. Во время движения Kia Sephia занесло, и машина наехала на дерево.

Из-за произошедшего с телесными повреждениями был доставлен в медучреждение четырёхлетний сын водителя. Мальчик сидел на переднем сиденье, пристёгнут не был. После аварии водитель оставил транспортное средство, ребёнка в нём и покинул место ДТП. Мальчика нашли родственники.