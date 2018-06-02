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В Воложинском районе Kia врезался в дерево. Водитель оставил в машине четырёхлетнего сына и ушёл

02 июня 2018 09:06
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Новости Беларуси. В случившемся в городском посёлке Ивенец ДТП пострадал четырёхлетний ребёнок.  

По сведениям УГАИ УВД Миноблисполкома, авария произошла около одиннадцати вечера. За рулём находился 28-летний местный житель. Во время движения Kia Sephia занесло, и машина наехала на дерево.  

Из-за произошедшего с телесными повреждениями был доставлен в медучреждение четырёхлетний сын водителя. Мальчик сидел на переднем сиденье, пристёгнут не был. После аварии водитель оставил транспортное средство, ребёнка в нём и покинул место ДТП. Мальчика нашли родственники.  

В Воложинском районе Kia врезался в дерево. Водитель оставил в машине четырёхлетнего сына и ушёл -1

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома  

Водителя задержали на следующий день в шесть утра. Гражданин был в беседке по месту проживания. В крови задержанного обнаружено 1,66 промилле алкоголя. Мужчина сообщил, что спиртное он употребил после аварии. Его слова проверяются.  

Отмечается, что двумя годами ранее гражданин был лишён водительских прав за вождение в нетрезвом виде. По предварительным данным, ДТП могло произойти из-за технической неисправности – заклинило заднее колесо.  

Весной 2018 года в Брестском районе Mercedes врезался в дерево.  

В автомобиле зажало двух молодых людей – здесь подробности.  

# Авария в Минской области # происшествия

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