В Воложинском районе Kia врезался в дерево. Водитель оставил в машине четырёхлетнего сына и ушёл
Новости Беларуси. В случившемся в городском посёлке Ивенец ДТП пострадал четырёхлетний ребёнок.
По сведениям УГАИ УВД Миноблисполкома, авария произошла около одиннадцати вечера. За рулём находился 28-летний местный житель. Во время движения Kia Sephia занесло, и машина наехала на дерево.
Из-за произошедшего с телесными повреждениями был доставлен в медучреждение четырёхлетний сын водителя. Мальчик сидел на переднем сиденье, пристёгнут не был. После аварии водитель оставил транспортное средство, ребёнка в нём и покинул место ДТП. Мальчика нашли родственники.
Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома
Водителя задержали на следующий день в шесть утра. Гражданин был в беседке по месту проживания. В крови задержанного обнаружено 1,66 промилле алкоголя. Мужчина сообщил, что спиртное он употребил после аварии. Его слова проверяются.
Отмечается, что двумя годами ранее гражданин был лишён водительских прав за вождение в нетрезвом виде. По предварительным данным, ДТП могло произойти из-за технической неисправности – заклинило заднее колесо.
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