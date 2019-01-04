Гражданка Туркменистана пыталась пересечь границу, находясь в сумке в багажнике авто

Новости Беларуси. Необычным способом пыталась покинуть Беларусь гражданка Туркменистана. Пограничники обнаружили ее в сумке в багажнике автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Необычным способом пыталась покинуть Беларусь гражданка Туркменистана. Пограничники обнаружили ее в сумке в багажнике автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При досмотре машины с российским номерами необычный багаж привлек внимание пограничников. Позже высилось, что так упаковал 22-летнюю соотечественницу выходец из Центральной Азии. Обоих задержали. Машина направлялась на выезд в Украину в пункте пропуска «Веселовка».
Примечательно, что здесь это не первый подобный случай. В ноябре пограничники задержали россиянина, который пытался провезти в багажнике свою тещу.
Провезти тёщу в багажнике или просто пробежать границу: составлен топ-5 курьёзных случаев на белорусской границе