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Гражданка Туркменистана пыталась пересечь границу, находясь в сумке в багажнике авто

04 января 2019 11:16
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Новости Беларуси. Необычным способом пыталась покинуть Беларусь гражданка Туркменистана. Пограничники обнаружили ее в сумке в багажнике автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гражданка Туркменистана пыталась пересечь границу, находясь в сумке в багажнике авто-1

При досмотре машины с российским номерами необычный багаж привлек внимание пограничников. Позже высилось, что так упаковал 22-летнюю соотечественницу выходец из Центральной Азии. Обоих задержали. Машина направлялась на выезд в Украину в пункте пропуска «Веселовка».

Гражданка Туркменистана пыталась пересечь границу, находясь в сумке в багажнике авто-4

Гражданка Туркменистана пыталась пересечь границу, находясь в сумке в багажнике авто-6

Гражданка Туркменистана пыталась пересечь границу, находясь в сумке в багажнике авто-8

Гражданка Туркменистана пыталась пересечь границу, находясь в сумке в багажнике авто-10

Примечательно, что здесь это не первый подобный случай. В ноябре пограничники задержали россиянина, который пытался провезти в багажнике свою тещу.

Провезти тёщу в багажнике или просто пробежать границу: составлен топ-5 курьёзных случаев на белорусской границе

# Государственная граница Беларуси # происшествия # Фотофакт

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