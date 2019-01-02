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В Лунинецком районе мужчина поджёг дом односельчанина из мести

02 января 2019 14:02
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Новости Беларуси. Житель Лунинецкого района подозревается в покушении на убийство своего знакомого.

По информации Следственного комитета, первого января 34-летний мужчина находился во дворе дома односельчанина, запер входную дверь на навесной замок и проник на чердак, где совершил поджог.

Хозяин дома обнаружил пожар и покинул помещение. Он также сообщил о возгорании в экстренные службы. Пожар был ликвидирован.

Подозреваемый рассказал, что своими действиями он мстил хозяину дома за необоснованное обвинение в краже продуктов питания.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство общеопасным способом». Подозреваемый был задержан.

Назначен ряд экспертиз.

В конце декабря в Минске под окнами горящей квартиры было найдено тело женщины (читать далее).

# Пожар # происшествия

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