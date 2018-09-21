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В Брестской области за сутки произошли два жестоких убийства

21 сентября 2018 14:25
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Новости Беларуси. В Брестской области произошли два убийства за сутки. Подозреваемые задержаны.  

Как сообщает УСК по Брестской области, 19 сентября в Барановичском районе 32-летний безработный мужчина вступил в конфликт с сожительницей. По его мнению, гражданка употребляла слишком много алкоголя.  

Злоумышленник нанёс потерпевшей удары руками и ногами, в результате чего женщина погибла. Отмечается, что подозреваемый также был пьян. Мужчина задержан, с его участием проводятся следственные действия.  

20 сентября в Брестском районе на территории одного из садовых товариществ было обнаружено тело 66-летней пенсионерки с многочисленными травмами и следами криминального характера.  

По подозрению в совершении преступления был задержан 31-летний безработный брестчанин. Сообщается, что ранее женщина и задержанный знакомы не были. Выясняется мотив действий гражданина.  

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Убийство, совершённое с особой жестокостью».  

Допрашиваются свидетели, назначено проведение судмедэкспертиз, чтобы установить точные причины смерти женщин, точное количество телесных повреждений, их характер и локализацию.  

Устанавливаются обстоятельства, способствовавшие преступлениям, выясняется образ жизни подозреваемых.  

Летом 2018 года в Борисовском районе 34-летний мужчина убил отца. 

Причиной поступка стала пропажа 10 рублей – подробнее здесь.  

# Убийство # происшествия

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