В Брестской области за сутки произошли два жестоких убийства

Новости Беларуси. В Брестской области произошли два убийства за сутки. Подозреваемые задержаны.

Как сообщает УСК по Брестской области, 19 сентября в Барановичском районе 32-летний безработный мужчина вступил в конфликт с сожительницей. По его мнению, гражданка употребляла слишком много алкоголя.

Злоумышленник нанёс потерпевшей удары руками и ногами, в результате чего женщина погибла. Отмечается, что подозреваемый также был пьян. Мужчина задержан, с его участием проводятся следственные действия.

20 сентября в Брестском районе на территории одного из садовых товариществ было обнаружено тело 66-летней пенсионерки с многочисленными травмами и следами криминального характера.

По подозрению в совершении преступления был задержан 31-летний безработный брестчанин. Сообщается, что ранее женщина и задержанный знакомы не были. Выясняется мотив действий гражданина.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Убийство, совершённое с особой жестокостью».

Допрашиваются свидетели, назначено проведение судмедэкспертиз, чтобы установить точные причины смерти женщин, точное количество телесных повреждений, их характер и локализацию.

Устанавливаются обстоятельства, способствовавшие преступлениям, выясняется образ жизни подозреваемых.

Летом 2018 года в Борисовском районе 34-летний мужчина убил отца.