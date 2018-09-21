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В Столинском районе в аварию попали трактор и мотоблок, пострадали два человека

21 сентября 2018 09:26
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Новости Беларуси. 20 сентября около девяти утра в деревне Теребежов Столинского района столкнулись трактор и мотоблок.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, за рулём трактора «Беларус 82.1» находился 31-летний мужчина. Мотоблоком «FERMER» управлял 68-летний гражданин. Оба водителя – местные жители.  

В Столинском районе в аварию попали трактор и мотоблок, пострадали два человека-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Трактор ехал в сторону улицы Молодёжной и совершил столкновение с двигавшемся во встречном направлении транспортным средством.  

В аварии пострадали водитель и 47-летняя пассажирка мотоблока. 

Пострадавших госпитализировали.  

Проводится проверка.  

Осенью 2018 года около посёлка Каменка столкнулись трактор и мотоцикл. 

Мотоциклист был госпитализирован – подробности здесь.  

# Авария в Брестской области # происшествия

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