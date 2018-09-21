В Столинском районе в аварию попали трактор и мотоблок, пострадали два человека

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, за рулём трактора «Беларус 82.1» находился 31-летний мужчина. Мотоблоком «FERMER» управлял 68-летний гражданин. Оба водителя – местные жители.

Новости Беларуси. 20 сентября около девяти утра в деревне Теребежов Столинского района столкнулись трактор и мотоблок.

Трактор ехал в сторону улицы Молодёжной и совершил столкновение с двигавшемся во встречном направлении транспортным средством.

В аварии пострадали водитель и 47-летняя пассажирка мотоблока.

Пострадавших госпитализировали.

Проводится проверка.

Осенью 2018 года около посёлка Каменка столкнулись трактор и мотоцикл.