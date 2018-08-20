В Борисовском районе 34-летний мужчина убил отца из-за 10 рублей

Новости Беларуси. Житель Борисовского района обвиняется в жестоком убийстве своего отца.

По информации УСК по Минской области, в январе нынешнего года по месту жительства было обнаружено тело 64-летнего мужчины.

Следственно-оперативной группой был проведен осмотр места происшествия, опрошены родственники, соседи, зафиксированы данные, которые указывали на криминальный характер произошедшего.

После проведенной экспертизы были установлены множественные телесные повреждения, которые появились не менее чем от двадцати пяти травматических воздействий.

Была установлена причастность к произошедшему 34-летнего сына мужчины, который не работал и имел снятую и погашенную судимость. Отец и сын жили в одной квартире.

Фигурант дела во время расследования давал противоречивые показания. Он говорил, что его отец плохо передвигался из-за болезни ног, мог упасть и удариться.

В целях его изобличения были проведены проверки показаний на месте, допрошены свидетели, получены результаты экспертиз, среди которых была психолого-психиатрическая. Она установила, что подследственный отдавал отчет своим действиям и мог ими руководить.

Было установлено, что между отцом и сыном произошла ссора из-за пропажи денег. Сын оставил на холодильнике 10 рублей, а затем узнал, что их взял отец. Мужчина в нетрезвом состоянии начал избивать руками и ногами родителя, лежавшего на кровати.

Было завершено расследование уголовного дела в отношении сына погибшего, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью.

В отношении обвиняемого применена мера пресечения – заключение под стражу.

Уголовное дело передали прокурору для направления в суд.