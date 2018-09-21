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В Барановичском районе 39-летнюю женщину до смерти избил сожитель

21 сентября 2018 08:39
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Новости Беларуси. 19 сентября во второй половине дня в агрогородке Крошин Барановичского района было обнаружено тело женщины.  

Как сообщает МВД Беларуси, следы на теле погибшей носили криминальный характер.  

Предварительно установлено, что 39-летнюю гражданку в среду около 15:30 избил безработный 32-летний сожитель. Происшествие случилось после совместного употребления алкогольных напитков.  

Подозреваемый задержан.  

Летом 2018 года на рынке в Минске был до смерти избит мужчина.  

Причиной конфликта стали испорченные арбузы – здесь подробности.  

# Убийство # происшествия

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