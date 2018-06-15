В Бресте трёхлетний ребёнок пострадал из-за падения с надувной горки

Новости Беларуси. В Бресте во время катания на надувной горке пострадал трёхлетний мальчик.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Брестской области, несчастный случай произошёл вечером 13 июня. Ребёнок катался на детском аттракционе и упал.

В результате падения мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован. В детской больнице пациенту оказали медпомощь, после чего отпустили домой.

По факту случившегося проводится проверка.

Вред ребёнку может принести даже плюшевый мишка.