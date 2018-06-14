В Крупском районе Opel насмерть сбил велосипедиста

Новости Беларуси. Вечером 13 июня в Крупском районе Opel сбил велосипедиста. Авария случилась неподалёку от деревни Старый Бобр.

Как сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома, Opel Astra ехал по трассе «Крупки – Толочин». За рулём находился 28-летний житель Крупского района. Во время движения водителя ослепило встречным автомобилем, после чего Opel врезался в ехавший впереди велосипед.

Сергей Чеботарёв, инспектор УГАИ УВД Минского облисполкома:

В результате ДТП неустановленный велосипедист от полученных травм скончался в реанимационном отделение больницы.