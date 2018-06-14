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В Крупском районе Opel насмерть сбил велосипедиста

14 июня 2018 12:53
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Новости Беларуси. Вечером 13 июня в Крупском районе Opel сбил велосипедиста. Авария случилась неподалёку от деревни Старый Бобр.  

Как сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома, Opel Astra ехал по трассе «Крупки – Толочин». За рулём находился 28-летний житель Крупского района. Во время движения водителя ослепило встречным автомобилем, после чего Opel врезался в ехавший впереди велосипед.  

Сергей Чеботарёв, инспектор УГАИ УВД Минского облисполкома:  
В результате ДТП неустановленный велосипедист от полученных травм скончался в реанимационном отделение больницы.  

В Крупском районе Opel насмерть сбил велосипедиста-1

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома  

Признаков алкогольного опьянения у водителя машины не было. ТС не является собственностью гражданина, техосмотр отсутствует. Молодой человек четырежды привлекался к административной ответственности в течение года.  

Устанавливается личность велосипедиста.  

Летом 2018 года в Новогрудке Volkswagen сбил велосипедистку.  

Девочку госпитализировали – подробности здесь.  

# Авария в Минской области # происшествия

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