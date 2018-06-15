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В Бресте троллейбус наехал на 12-летнюю велосипедистку

15 июня 2018 08:29
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Новости Беларуси. Вечером 14 июня в Бресте 12-летнюю велосипедистку сбил троллейбус.  

По сведениям ГАИ УВД Брестского облисполкома, шестиклассница пересекала дорогу на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время брестчанка столкнулась с троллейбусом.  

В Бресте троллейбус наехал на 12-летнюю велосипедистку-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

В ДТП ученица гимназии получила телесные повреждения головы. Пострадавшую доставили в реанимацию.  

Троллейбусом управлял 44-летний брестчанин с 21-летним водительским стажем. Мужчина находился в трезвом состоянии, но у него взяли кровь на анализ. Гражданин трижды привлекался к административной ответственности.  

Проводится проверка. Водитель не задерживался.  

Отмечается, что по состоянию на 15 июня в Брестской области зарегистрировано 36 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых четверо детей погибли, а 43 ребёнка получили травмы.  

Весной 2018 года в Слуцке Peugeot сбил велосипедиста.  

Мальчика госпитализировали – здесь подробнее.  

# Авария в Бресте # происшествия

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