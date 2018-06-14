16-летний подросток из Ивацевичей попал в реанимацию из-за полученной на работе травмы

Новости Беларуси. В Ивацевичском районе на частном производственном предприятии тяжело травмирован 16-летний житель райцентра.

По сведениям УСК по Брестской области, 46-летний житель Ивацевичей, будучи директором предприятия, 11 июня позволил несовершеннолетнему работать на вибропрессовой установке и штабелере.

Отмечается, что между наёмным рабочим и нанимателем не был заключён трудовой договор, школьник не проходил обучение и инструктаж по технике безопасности.

Несчастный случай произошёл во вторник. Около 12 дня молодого человека с тяжёлыми травмами обнаружили работники предприятия, которые вызвали скорую. Пострадавшего доставили в реанимацию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда». Подозреваемый задержан.

Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.

Весной 2018 года в Новополоцке на заводе пострадал рабочий.