16-летний подросток из Ивацевичей попал в реанимацию из-за полученной на работе травмы

Новости Беларуси. В Ивацевичском районе на частном производственном предприятии тяжело травмирован 16-летний житель райцентра.
По сведениям УСК по Брестской области, 46-летний житель Ивацевичей, будучи директором предприятия, 11 июня позволил несовершеннолетнему работать на вибропрессовой установке и штабелере.
Отмечается, что между наёмным рабочим и нанимателем не был заключён трудовой договор, школьник не проходил обучение и инструктаж по технике безопасности.
Несчастный случай произошёл во вторник. Около 12 дня молодого человека с тяжёлыми травмами обнаружили работники предприятия, которые вызвали скорую. Пострадавшего доставили в реанимацию.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда». Подозреваемый задержан.
Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.
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