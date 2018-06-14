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16-летний подросток из Ивацевичей попал в реанимацию из-за полученной на работе травмы

14 июня 2018 13:44
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Новости Беларуси. В Ивацевичском районе на частном производственном предприятии тяжело травмирован 16-летний житель райцентра.  

По сведениям УСК по Брестской области, 46-летний житель Ивацевичей, будучи директором предприятия, 11 июня позволил несовершеннолетнему работать на вибропрессовой установке и штабелере.  

Отмечается, что между наёмным рабочим и нанимателем не был заключён трудовой договор, школьник не проходил обучение и инструктаж по технике безопасности.  

Несчастный случай произошёл во вторник. Около 12 дня молодого человека с тяжёлыми травмами обнаружили работники предприятия, которые вызвали скорую. Пострадавшего доставили в реанимацию.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда». Подозреваемый задержан.  

Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.  

Весной 2018 года в Новополоцке на заводе пострадал рабочий. 

Мужчина упал в песчаный фильтр – здесь подробнее.  

# Несчастный случай # происшествия

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