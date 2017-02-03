Яркие и опасные: зачем ребёнку кукла в гробике и как выбрать игрушку без ядовитой начинки?

История из жизни. В магазине игрушек покупатель интересуется куклами Барби для своей 5-летней дочурки. Продавец рассказывает: «Это – Барби в бассейне, 50 рублей, это – Барби в школе, 50 рублей. А это – разведенная Барби, 300 рублей». «Как так?», – удивляется отец. «Ну, в комплект «Разведенная Барби» входит машина Кена, квартира Кена и дача Кена». Какие тайны сокрыты в наших, порой не детских, игрушках – в сюжете «Добро пожаловаться». Всеми любимая игрушка йо-йо, которая считается второй древнейшей в мире, после куклы, в XVI веке на Филиппинских островах служила оружием. Сегодня орудием массового поражения могут стать некачественные игрушки, которые опасны не по-детски.



Валерия Рай:

На Новый год подарили ребенку игрушку «Набор строителя». Большой, яркий, красивый. Молоток, отвертка из пластика. Изначально мне не понравился запах. Резкий, химический, от пластмассы.

Игрушку промыли с мылом. Буквально через 10 минут после игры, минчанке пришлось срочно вызывать для четырехлетнего малыша бригаду «скорой» помощи.



Валерия Рай:

Заметила покраснения на руках и начали слезиться глаза. Аллергическая реакция пошла.

Для маленького Матвея всё закончилось благополучно и, по сути, семье Рай повезло, ведь аллергия – самое безобидное, чем могут закончиться игры с китайским ширпотребом. Так, большое содержание фенола оказывает влияние на работу сердца, печени, лёгких. При попадании на кожу может вызвать ожоги, появление язв.

Метанол пагубно влияет на зрение. Толуол наносит вред костному мозгу и почкам.

Ольга Пискарева, СТВ:

Любящие родители порой даже не подозревают, какому риску подвергают ребёнка, покупая игрушки. Сберечь здоровье будущего нашего страны сегодня помогают специалисты Технического института сертификации и испытаний.

Игрушки проверяются на прочность, остроту, пожаробезопасность. Из чего сделан мишка, чем пахнет, и почему вместо детского плача игрушка издаёт дикий рёв, пагубно влияющий на слух ребёнка. За яркой оболочкой специалисты, путем испытаний, могут разглядеть ядовитую начинку.



Ирина Полторако, заместитель начальника отдела по сертификации промышленной продукции, эксперт-аудитор:

Все игрушки, реализуемые на территории Республики Беларусь, должны быть сертифицированы. Требования к безопасности игрушек установлены техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности игрушек».

Игрушки выпускаются на рынок только при соответствии их требованиям технического регламента. Эксперты отмечают, самый простой способ оградить ребенка от опасности – требовать у продавца документы на игрушку. В том случае, если Вы, всё же, купили некачественную забаву, у Вас есть шанс вернуть потраченные деньги. Сергей Федорец, юрист:

Согласно закону «О защите прав потребителей», игрушки входят в перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату. Исключением являются игрушки в герметичной упаковке. Также игрушки можно вернуть в соответствии со статьёй 20 закона «О защите прав потребителей», в том случае, если она является товаром ненадлежащего качества. Эксперты отмечают, покупать игрушки следует в специализированных магазинах.

Ольга Пискарёва, СТВ:

Если в специализированных магазинах и на Интернет-площадках за безопасностью игрушек стараются следить, то, что происходит на крупных открытых рынках? Давайте посмотрим.

Изначально возникают вопросы по условиям хранения, продаже игрушек без маркировки, с неполной или несоответствующей информацией и без документов, удостоверяющих их качество и безопасность.

Игрушки яркие, привлекательные и опасные. Из 6 торговых точек соответствующие документы по первому требованию предоставили лишь два продавца. Поставляются игрушки, преимущественно, из Китая, и по нашим наблюдениям, каждая третья должна находиться подальше от детей. Отдельные игрушки могут представлять бомбу замедленного действия.

Которая ударит не сразу, но серьёзно. По психике. Наборы патологоанатома и пластического хирурга, куклы в гробиках, расчлененные куклы. И это ещё не все.

Сергей Прихоч:

Сыну подарили игру, она называется «Хирург». В принципе, показалось сначала, что это достаточно интересная, развивающая. То есть, там можно было посмотреть строение человека, из чего он состоит, его внутренние органы. Поначалу это было интересно, забавно, играли, всё было хорошо. А потом, в силу того, что дети – существа очень пытливые и начались какие-то непонятные вопросы для меня, вызывающие настороженность:

«А что будет, если, например, отрезать человеку нос?» Поэтому от игрушки этой пришлось избавиться. Производителем этой игрушки она была позиционирована, как развивающая. Но у меня вызывает сомнения это определение, потому что, когда главным инструментом ребёнка является скальпель медицинский и мы знаем, что с ним делать. То есть, в чём развитие, я, честно говоря, не могу понять. Психологи утверждают: игрушки оказывают сильное влияние на формирование характера у ребёнка. Традиционные игрушки, добрые и милые, выполняют психотерапевтическую функцию – дарят положительные эмоции и помогают побеждать страхи, а вот чудища привносят в жизнь малышей порцию дополнительных кошмаров. Монстры извращают чувство прекрасного и препятствуют у детей формированию эстетического вкуса. Отождествляя себя с игрушечным уродцем, маленький человечек может стать злобным и замкнутым. Сергей Прихоч:

Очень много на сегодняшний день игрушек на рынке, направленных на агрессию. То есть, там всякие монстры, роботы, которые превращаются в непонятно что, и так далее.

Развивающие, настольные, интерактивные. В том случае, если игрушка качественная и подобрана правильно, она подарит массу положительных эмоций.

Вот только родителям не стоит забывать, что дарить куклы и мишки необходимо вместе со своим вниманием, а не вместо него. Ну и, на всякий случай, загляните в детскую и, по необходимости, проведите инвентаризацию того, с чем играет ваш малыш.