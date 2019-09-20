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В Бресте почти неделю ищут пропавшую 15-летнюю девушку

20 сентября 2019 12:50
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Новости Беларуси. Почти неделю разыскивается пропавшая жительница Бреста, которой 15 лет.

По информации УВД Брестского облисполкома, 15-летняя Анорьева Вероника Сергеевна ушла из дома 14 сентября около 16:00. До настоящего момента о местонахождении девушки ничего неизвестно.

В Бресте почти неделю ищут пропавшую 15-летнюю девушку-1

Фото: УВД Брестского облисполкома

На вид Веронике 15-16 лет, ее рост составляет 170 сантиметров, телосложение худощавое, темно-рыжие волосы, которые покрашены хной.

Девушка была одета в синие джинсы, черную джинсовую куртку до пояса, черную майку с сине-белым рисунком на груди, черные кроссовки с белой подошвой, серую кепку. С собой был розовый рюкзак.

В Бресте почти неделю ищут пропавшую 15-летнюю девушку-4

Фото: УВД Брестского облисполкома

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девушки, просят сообщить об этом по телефонам: +375 29 224 78 83, +375 29 792 48 28, 479132 либо по тел. 102.

«У нас радиоэфир, Instagram есть». Как ищут пропавших детей в Беларуси (читать далее).

# Пропавшие люди # происшествия # Анорьева Вероника

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