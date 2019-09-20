В Бресте почти неделю ищут пропавшую 15-летнюю девушку

Новости Беларуси. Почти неделю разыскивается пропавшая жительница Бреста, которой 15 лет. По информации УВД Брестского облисполкома, 15-летняя Анорьева Вероника Сергеевна ушла из дома 14 сентября около 16:00. До настоящего момента о местонахождении девушки ничего неизвестно.

Фото: УВД Брестского облисполкома

На вид Веронике 15-16 лет, ее рост составляет 170 сантиметров, телосложение худощавое, темно-рыжие волосы, которые покрашены хной. Девушка была одета в синие джинсы, черную джинсовую куртку до пояса, черную майку с сине-белым рисунком на груди, черные кроссовки с белой подошвой, серую кепку. С собой был розовый рюкзак.

Фото: УВД Брестского облисполкома