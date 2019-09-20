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В Петриковском районе из-за пожара в школе эвакуировали 75 человек

20 сентября 2019 07:49
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Новости Беларуси. В Петриковском районе из школы эвакуировали 75 человек.

По информации МЧС Беларуси, утром 19 сентября сотрудники службы получили сообщение о коротком замыкании электроплиты в школе агрогородка Конковичи.

В Петриковском районе из-за пожара в школе эвакуировали 75 человек-1

Фото: МЧС Беларуси

Столовая находится на первом этаже школы. Администрация учебного заведения оперативно эвакуировала 54 учащихся и еще 21 сотрудника до прибытия спасателей. Персонал смог самостоятельно потушить возгорание с помощью двух порошковых огнетушителей.

В Петриковском районе из-за пожара в школе эвакуировали 75 человек-4

Фото: МЧС Беларуси

Прибывшие на место пожарные установили, что произошло короткое замыкание электрической плиты.

Недавно из школы в Минске эвакуировали более 1300 человек. Пожар был ликвидирован до прибытия спасателей (читать дальше).

# Пожар # происшествия

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