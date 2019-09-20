В Петриковском районе из-за пожара в школе эвакуировали 75 человек

Новости Беларуси. В Петриковском районе из школы эвакуировали 75 человек.
По информации МЧС Беларуси, утром 19 сентября сотрудники службы получили сообщение о коротком замыкании электроплиты в школе агрогородка Конковичи.
Новости Беларуси. В Петриковском районе из школы эвакуировали 75 человек.
По информации МЧС Беларуси, утром 19 сентября сотрудники службы получили сообщение о коротком замыкании электроплиты в школе агрогородка Конковичи.
Фото: МЧС Беларуси
Столовая находится на первом этаже школы. Администрация учебного заведения оперативно эвакуировала 54 учащихся и еще 21 сотрудника до прибытия спасателей. Персонал смог самостоятельно потушить возгорание с помощью двух порошковых огнетушителей.
Фото: МЧС Беларуси
Прибывшие на место пожарные установили, что произошло короткое замыкание электрической плиты.
Недавно из школы в Минске эвакуировали более 1300 человек. Пожар был ликвидирован до прибытия спасателей (читать дальше).