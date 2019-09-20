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В Минске упал автокран на стройке третьей линии метро

20 сентября 2019 08:03
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Новости Беларуси. В Минске во время строительства третьей линии метро упал автомобильный кран.

По информации МЧС Беларуси, вечером 19 сентября сотрудники службы получили сообщение о падении автокрана по ул. Короля.

В Минске упал автокран на стройке третьей линии метро-1

Фото: МЧС Беларуси

Выяснилось, что во время перемещения металлической опалубки произошло падение крана в котлован вентсбойки глубиной 25 метров.

В Минске упал автокран на стройке третьей линии метро-4

Фото: МЧС Беларуси

В результате происшествия пострадал машинист автокрана. Он в момент падения выпрыгнул из кабины управления в котлован. Пострадавший был госпитализирован с предварительным диагнозом «перелом».

В Минске упал автокран на стройке третьей линии метро-7

Фото: МЧС Беларуси

Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.  

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# ЧП # происшествия

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