В Минске упал автокран на стройке третьей линии метро

Новости Беларуси. В Минске во время строительства третьей линии метро упал автомобильный кран.
По информации МЧС Беларуси, вечером 19 сентября сотрудники службы получили сообщение о падении автокрана по ул. Короля.
Новости Беларуси. В Минске во время строительства третьей линии метро упал автомобильный кран.
По информации МЧС Беларуси, вечером 19 сентября сотрудники службы получили сообщение о падении автокрана по ул. Короля.
Фото: МЧС Беларуси
Выяснилось, что во время перемещения металлической опалубки произошло падение крана в котлован вентсбойки глубиной 25 метров.
Фото: МЧС Беларуси
В результате происшествия пострадал машинист автокрана. Он в момент падения выпрыгнул из кабины управления в котлован. Пострадавший был госпитализирован с предварительным диагнозом «перелом».
Фото: МЧС Беларуси
Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.
В Бресте во время строительных работ обрушились леса. В результате происшествия пострадали четверо рабочих (читать далее).