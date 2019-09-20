Белоруска взяла в долг деньги у знакомых и скрылась в России

Новости Беларуси. Минчанка задолжала у знакомых крупную сумму денег и скрылась в России.

По информации МВД Беларуси, в январе текущего года в милицию обратилась женщина, которая рассказала, что ее 44-летняя подруга перестала выходить на связь. О местонахождении женщины никому не было известно. Она была объявлена в розыск как пропавшая без вести.

Сотрудники милиции устанавливали обстоятельства происшествия и выяснили, что пропавшая задолжала крупные суммы денег у нескольких людей, в том числе и у подруги, которая заявила о пропаже человека.

Известно, что пропавшая работала в агентстве недвижимости. Поэтому она одолжила первые 50 тысяч долларов еще в 2017 году на строительство квартиры. В апреле в отношении пропавшей возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Женщину объявили в розыск в качестве обвиняемой.

Позже выяснилось, что разыскиваемая женщина все это время скрывалась на территории России. Она меняла города и адреса проживания. Правоохранители установили точное местонахождение подозреваемой и задержали ее в Москве. В данный момент проводятся необходимые процедуры для экстрадиции женщины на родину.