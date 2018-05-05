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В Бресте ночью горел дом. Погибли два человека

05 мая 2018 11:06
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Новости Беларуси. Ночью 5 мая в Бресте произошло возгорание в кирпичном доме на улице Бауманской.  

Как сообщает Брестское ОУМЧС, дом принадлежал 31-летнему гражданину. На пожаре погибли 45-летний мужчина и 41-летняя женщина, которые пришли в гости.  

Огнём повреждены кровля, перекрытие, внутренняя отделка и имущество.  

Выясняется причина загорания. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнём при курении.  

Весной 2018 года в Брестском районе горела квартира в трёхэтажном доме. 

Во время происшествия в квартире были дед и внук – здесь подробности.  

# Пожар # происшествия

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