В Бресте ночью горел дом. Погибли два человека

Новости Беларуси. Ночью 5 мая в Бресте произошло возгорание в кирпичном доме на улице Бауманской.

Как сообщает Брестское ОУМЧС, дом принадлежал 31-летнему гражданину. На пожаре погибли 45-летний мужчина и 41-летняя женщина, которые пришли в гости.

Огнём повреждены кровля, перекрытие, внутренняя отделка и имущество.

Выясняется причина загорания. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнём при курении.

Весной 2018 года в Брестском районе горела квартира в трёхэтажном доме.