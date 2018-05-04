Гигантская пробка на Ванеева из-за ДТП с автобусом: видеофакт

Новости Беларуси. Крупная пробка образовалась в районе площади Ванеева из-за ДТП с участием автобуса, которое произошло около половины шестого вечера, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Никто не пострадал, но общественный транспорт (так называемая гармошка) перегородил сразу несколько полос Партизанского проспекта.