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Гигантская пробка на Ванеева из-за ДТП с автобусом: видеофакт

04 мая 2018 20:53
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Новости Беларуси. Крупная пробка образовалась в районе площади Ванеева из-за ДТП с участием автобуса, которое  произошло около половины шестого вечера, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Гигантская пробка на Ванеева из-за ДТП с автобусом: видеофакт-1

Никто не пострадал, но общественный транспорт (так называемая гармошка) перегородил сразу несколько полос Партизанского проспекта.

Гигантская пробка на Ванеева из-за ДТП с автобусом: видеофакт-4

В итоги в считанные секунды образовался затор в несколько сотен машин. Сейчас ситуация здесь нормализовалась.

# Пробки # происшествия # Фотофакт

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