Житель Минского района подозревается в действиях сексуального характера с девятилетней девочкой

Новости Беларуси. Житель Минского района подозревается в действиях сексуального характера в отношении малолетней.

Как сообщает УВД Миноблисполкома, с заявлением в милицию обратилась мать девочки. По её словам, она вернулась домой раньше обычного.

Войдя в квартиру, гражданка увидела, что её сожитель стоит перед её девятилетней дочерью со спущенными штанами. Женщина немедленно вызвала правоохранителей.

Подозреваемый был задержан и помещён в ИВС. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Весной 2018 года житель Минска обвинялся в совращении подростков.