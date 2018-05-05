Прямой эфир

Житель Минского района подозревается в действиях сексуального характера с девятилетней девочкой

05 мая 2018 09:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Житель Минского района подозревается в действиях сексуального характера в отношении малолетней.  

Как сообщает УВД Миноблисполкома, с заявлением в милицию обратилась мать девочки. По её словам, она вернулась домой раньше обычного.  

Войдя в квартиру, гражданка увидела, что её сожитель стоит перед её девятилетней дочерью со спущенными штанами. Женщина немедленно вызвала правоохранителей.  

Подозреваемый был задержан и помещён в ИВС. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.  

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.  

Весной 2018 года житель Минска обвинялся в совращении подростков. 

Пострадали не менее 12 мальчиков – подробнее здесь.  

# Педофилия # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Гигантская пробка на Ванеева из-за ДТП с автобусом: видеофакт
04 мая 2018 20:53

Гигантская пробка на Ванеева из-за ДТП с автобусом: видеофакт

Тело утонувшей в Слуцке 17-летней девушки найдено
04 мая 2018 15:40

Тело утонувшей в Слуцке 17-летней девушки найдено

Минчанина обвиняют в незаконной охоте: ущерб оценили почти в 15 тысяч рублей
04 мая 2018 15:36

Минчанина обвиняют в незаконной охоте: ущерб оценили почти в 15 тысяч рублей