Житель Минского района подозревается в действиях сексуального характера с девятилетней девочкой

Новости Беларуси. Житель Минского района подозревается в действиях сексуального характера в отношении малолетней.
Как сообщает УВД Миноблисполкома, с заявлением в милицию обратилась мать девочки. По её словам, она вернулась домой раньше обычного.
Войдя в квартиру, гражданка увидела, что её сожитель стоит перед её девятилетней дочерью со спущенными штанами. Женщина немедленно вызвала правоохранителей.
Подозреваемый был задержан и помещён в ИВС. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Весной 2018 года житель Минска обвинялся в совращении подростков.
Пострадали не менее 12 мальчиков – подробнее здесь.