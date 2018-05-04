Тело утонувшей в Слуцке 17-летней девушки найдено

Новости Беларуси. По факту смерти 17-летней девушки проводится доследственная проверка.

По информации СК, 4 мая ночью в центре Слуцка тонул человек.

По предварительным данным, три учащиеся колледжа были ночью на набережной. Одна из девушек решила искупаться. После того, как она начала кричать, еще одна девушка решила спасти подругу и бросилась за ней в воду. Однако вторая девушка тоже стала звать на помощь. Третья подруга не умела плавать.

Крики о помощи услышал очевидец и помог выбраться одной из девушек. Ее госпитализировали и оказали медпомощь.

Тело утонувшей девушки искали сотрудники ОСВОД – здесь подробнее.

Утром в ходе поисковых мероприятий тело несовершеннолетней было обнаружено.

Следователи провели осмотр места ЧП, были опрошены очевидцы и участники. Проводится проверка для установления обстоятельств произошедшего.

Причина смерти несовершеннолетней девушки будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.