В Брестском районе горела квартира в трёхэтажном доме

Новости Беларуси. Около семи утра первого мая в деревне Вельямовичи Брестского района произошёл пожар в трёхэтажном доме. Как сообщает Брестское ОУМЧС, к прибытию спасателей горела квартира на первом этаже, также было плотное задымление в подъезде. В квартире проживают её 57-летний владелец с 56-летней женой и их 31-летняя дочь с 6-летним сыном. Во время инцидента дома были дед и внук.

Фото: Брестское ОУМЧС

Ещё до прибытия подразделений МЧС квартиру мужчине и ребёнку помог покинуть сосед, который почувствовал запах дыма. Спасатели эвакуировали 10 человек, двое из них – дети. Ещё пять человек самостоятельно покинули здание.

Фото: Брестское ОУМЧС

Около восьми утра пожар был потушен. Огнём уничтожены отделка и имущество на кухне. Закопчены стены и потолки в горевшей квартире, а также на лестничной клетке первого этажа. Повреждено оконное остекление квартиры на втором этаже.

Фото: Брестское ОУМЧС

Хозяина горевшей квартиры и его внука доставили в реанимацию. Состояние обоих – удовлетворительное.

Фото: Брестское ОУМЧС