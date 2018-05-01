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В Брестском районе горела квартира в трёхэтажном доме

01 мая 2018 15:02
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Новости Беларуси. Около семи утра первого мая в деревне Вельямовичи Брестского района произошёл пожар в трёхэтажном доме.  

Как сообщает Брестское ОУМЧС, к прибытию спасателей горела квартира на первом этаже, также было плотное задымление в подъезде. В квартире проживают её 57-летний владелец с 56-летней женой и их 31-летняя дочь с 6-летним сыном. Во время инцидента дома были дед и внук.  

В Брестском районе горела квартира в трёхэтажном доме-1

Фото: Брестское ОУМЧС  

Ещё до прибытия подразделений МЧС квартиру мужчине и ребёнку помог покинуть сосед, который почувствовал запах дыма.  

Спасатели эвакуировали 10 человек, двое из них – дети. Ещё пять человек самостоятельно покинули здание.  

В Брестском районе горела квартира в трёхэтажном доме-4

Фото: Брестское ОУМЧС  

Около восьми утра пожар был потушен. Огнём уничтожены отделка и имущество на кухне. Закопчены стены и потолки в горевшей квартире, а также на лестничной клетке первого этажа. Повреждено оконное остекление квартиры на втором этаже.  

В Брестском районе горела квартира в трёхэтажном доме-7

Фото: Брестское ОУМЧС  

Хозяина горевшей квартиры и его внука доставили в реанимацию. Состояние обоих – удовлетворительное.  

В Брестском районе горела квартира в трёхэтажном доме-10

Фото: Брестское ОУМЧС  

Выясняется причина возгорания.  

В прошлом месяце в Витебске произошёл пожар. 

Погибли два человека – подробнее здесь.  

# происшествия # Пожар # Видеофакт

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