В Беларуси с начала 2018 года грибами отравились 50 человек

Новости Беларуси. Половина случаев приходится на Минск. Среди пострадавших – трое детей в возрасте от 3 до 6 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Половина случаев приходится на Минск. Среди пострадавших – трое детей в возрасте от 3 до 6 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Незнание видов грибов, а также игнорирование правил их сбора и обработки может повлечь за собой тяжёлые последствия – вплоть до летального исхода.
Причиной острого отравления могут стать не только ядовитые, но и съедобные грибы. Если они не правильно приготовлены. При малейшем недомогании необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
Вия Шукевич, заведующий отделением гигиены питания Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
К основным принципам профилактики можно отнести следующее: собирать заведомо известные грибы, не знаете – не берите. Грибы – продукт скоропортящийся: их нужно перебирать как можно быстрее и сортировкой должны заниматься взрослые люди, опять же знающие видовой состав. Перед основной обработкой грибы необходимо отваривать, и отвар обязательно сливать.
Медики советуют исключить непредсказуемый продукт из рациона детей и пожилых людей. Не рекомендуется приобретать грибы на стихийных рынках, а также выходить на «тихую охоту» в черте города, в районе автомагистралей и промышленных предприятий.