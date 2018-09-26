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В Беларуси с начала 2018 года грибами отравились 50 человек

26 сентября 2018 06:36
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Новости Беларуси. Половина случаев приходится на Минск. Среди пострадавших – трое детей в возрасте от 3 до 6 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси с начала 2018 года грибами отравились 50 человек-1

 Незнание видов грибов, а также игнорирование правил их сбора и обработки может повлечь за собой тяжёлые последствия – вплоть до летального исхода.

В Беларуси с начала 2018 года грибами отравились 50 человек-4

Причиной острого отравления могут стать не только ядовитые, но и съедобные грибы. Если они не правильно приготовлены. При малейшем недомогании необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

В Беларуси с начала 2018 года грибами отравились 50 человек-7

Вия Шукевич, заведующий отделением гигиены питания Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
К основным принципам профилактики можно отнести следующее: собирать заведомо известные грибы, не знаете – не берите. Грибы – продукт скоропортящийся: их нужно перебирать как можно быстрее и сортировкой должны заниматься взрослые люди, опять же знающие видовой состав. Перед основной обработкой грибы необходимо отваривать, и отвар обязательно сливать.

В Беларуси с начала 2018 года грибами отравились 50 человек-10

Медики советуют исключить непредсказуемый продукт из рациона детей и пожилых людей. Не рекомендуется приобретать грибы на стихийных рынках, а также выходить на «тихую охоту» в черте города, в районе автомагистралей и промышленных предприятий.

# Грибы # происшествия # Вия Шукевич # Фотофакт

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