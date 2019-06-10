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Возгорание в бане и поджог на ферме: в Минской области произошли 5 пожаров

10 июня 2019 19:36
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Новости Беларуси. За сутки на территории Минской области зарегистрировано 5 пожаров, один человек погиб, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Возгорание в бане и поджог на ферме: в Минской области произошли 5 пожаров-1

В деревне Жуки Минского района на частном подворье горела деревянная баня. Спасатели по прибытии нашли в здании погибшего мужчину. Огонь уничтожил кровлю, имущество, повредил стены. Причина пожара выясняется.

Возгорание в бане и поджог на ферме: в Минской области произошли 5 пожаров-4

А в Слуцком районе работники МЧС ликвидировали пожар в сенохранилище молочно-товарной фермы. Рассматривается несколько версий его возникновения, в том числе и поджог.

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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