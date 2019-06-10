Возгорание в бане и поджог на ферме: в Минской области произошли 5 пожаров

Новости Беларуси. За сутки на территории Минской области зарегистрировано 5 пожаров, один человек погиб, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В деревне Жуки Минского района на частном подворье горела деревянная баня. Спасатели по прибытии нашли в здании погибшего мужчину. Огонь уничтожил кровлю, имущество, повредил стены. Причина пожара выясняется.